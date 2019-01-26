В Саратовской области сообщили о 14 госпитализированных после взрыва в кафе

Четырнадцать человек были госпитализированы после взрыва в одном из кафе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
— 14 госпитализированы, из них двое детей. Шесть человек — все взрослые — в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в посёлке Лысые Горы Саратовской области во время свадьбы. Врачи осмотрели 35 человек, находившихся на месте инцидента. Шесть человек госпитализированы. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.
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