В Саратовской области сообщили о 14 госпитализированных после взрыва в кафе

Четырнадцать человек были госпитализированы после взрыва в одном из кафе Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

— 14 госпитализированы, из них двое детей. Шесть человек — все взрослые — в тяжёлом состоянии, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в посёлке Лысые Горы Саратовской области во время свадьбы. Врачи осмотрели 35 человек, находившихся на месте инцидента. Шесть человек госпитализированы. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.