Австрийский бизнесмен строит в Калмыкии гостиницу из юрт

По словам Ауэра, на Западе есть все условия и удобства для жизни, но там тяжело реализовать свой потенциал из-за жёсткой конкуренции. После приезда в Элисту он понял, что нашёл своё призвание.

Австриец Клеменс Ауэр несколько лет пожил в Москве, а после знакомства с россиянкой из Элисты он женился, отправился в её родной край и решил построить туристическое поселение — хотон с гостевыми юртами. С программистом по образованию, бизнесменом-строителем по профессии и с кочевником в душе поговорил журналист "Российской газеты" Руслан Мельников.

— В Калмыкии есть проблема: когда сюда приезжают гости, особенно иностранцы, их не всегда можно разместить с комфортом. Такая ситуация возникла, когда ко мне приехали родители. И я решил создать особенное место, что-то вроде гостиницы и турбазы. Хотелось взять лучшее из того, что за многие тысячелетия создали кочевники, и объединить наследие степняков с достижениями XXI века, — рассказал журналисту Клеменс.

В просторных юртах, каждая из которых занимает 80 квадратных метров площади, помещается настоящий гостиничный номер. Их, конечно, не увезти на новое стойбище, но внутри есть туалеты, ванные и тёплые полы, на крыше — солнечные батареи, а вместо дымохода — стеклянный купол, чтобы любоваться звёздами. За проект австриец получил от властей республики грант в 700 тысяч рублей, хотя из всех затрат это просто капля в море.

— Расходы огромные. Но я благодарен властям за то, что мне не мешают. Это само по себе уже большая помощь. Грант, конечно, тоже хорошо, но я отдаю себе отчёт в том, что предприниматель здесь, как и в Австрии, должен сам строить свое благополучие, — считает бизнесмен.

Комплекс должен был открыться ещё полтора года назад, однако Ауэр рассказал, что в Элисте тяжело найти подрядчиков, которые бы чётко следовали договорам, давали бы гарантии и не заламывали цену, когда видели, что заказчик иностранец. Очень развит "серый" сектор.

Австриец рассказал, что после завершения степного отеля он хотел бы разводить лошадей, как настоящий кочевник.