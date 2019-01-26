"Позор какой-то". Плющенко оценил результат Коляды на чемпионате Европы

Двукратный олимпийский чемпион также предложил молодому фигуристу обратиться за помощью к известному российскому тренеру Алексею Мишину.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал ТАСС выступление российских фигуристов на чемпионате Европы в Минске.

Он похвалил Александра Самарина, который стал серебряным призёром первенства, отметив высокий уровень исполнения элементов.

— Но вот Коляда и Ковтун — это, конечно... На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и Ягудиным. Мы тоже можем с тройными "бомбануть", да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем — глядишь, и в европейскую троечку зайдём, — заявил Плющенко.

Он отметил, что общался и с Ковтуном, и с Колядой.

— Коляда — талантливый, всё умеет, все проблемы у него только в голове. Я такого не ожидал от его катания, честно — это даже не катастрофа, позор какой-то, — добавил Плющенко.

Он также посоветовал обратиться Коляде к известному российскому тренеру Алексею Мишину за помощью, добавив, что в этом нет ничего постыдного.

Напомним, россиянин Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, лидируя после короткой программы. Золото у испанца Хавьера Фернандеса, а серебро увозит ещё один представитель России — Александр Самарин. Максим Ковтун по сумме двух прокатов занял 14-е место.