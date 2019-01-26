Сугробы в Москве могут достигнуть 40 см к концу субботы

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Сугробы в Москве могут достигнуть 40 см к концу субботы

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Фото: © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Снегопады продолжатся в воскресенье, 26 января, но уже с меньшей интенсивностью.

Сугробы до 40 сантиметров ожидаются в Москве к концу субботы, 26 января. Об этом говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

— К середине дня снегопад в Москве достиг наивысшей интенсивности — это "4 звезды", по метеоклассификации — непрерывный сильный снег, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, видимость в Москве уменьшилась до 1 км, а в Подмосковье — до 500 м. Температура воздуха составила минус 11 градусов.

В "Фобосе" также отметили, что снегопады продолжатся в воскресенье, 26 января, но уже с меньшей интенсивностью.

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