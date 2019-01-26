Корабли украинской погранслужбы проверили Азовское и Чёрное моря

Корабли государственной пограничной службы Украины осуществили плановые выходы в районы ответственности в Азовском и Чёрном морях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, пограничниками был проверен порядок плавания, соблюдение режима государственной границы и прилегающей зоны иностранными и украинскими судами. Помимо этого был проведён мониторинг обстановки в северо-западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины.

Во время рейда обследовано свыше 3,5 тысячи квадратных миль определённых морских районов, обнаружены и распознаны порядка 40 судов разной классификации.