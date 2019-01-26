У большинства моделей Infinity в России изменились цены

Единственная модель, сохранившая свою стоимость, — внедорожник QX60 hybrid. Его цена по-прежнему стартует от 3,5 млн рублей.

У большинства моделей Infinity на российском рынке изменились цены. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, седан Q50 в люксовой комплектации стал на 22 тысячи рублей дешевле, флагманский внедорожник QX80 во всех комплектациях подешевел на 10–105 тысяч рублей.

Внедорожники QX30, QX50 и QX60, седаны Q30 и Q60 подорожали на 40–115 тысяч рублей, а единственной моделью, чья цена не изменилась, стал внедорожник QX60 hybrid.