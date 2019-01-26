За $40 тысяч. На eBay продают раритетный Maserati, 40 лет простоявший в гараже

Редкий автомобиль попал в руки первого хозяина в 1967 году, а в 1970-х был отправлен в Соединённые Штаты. Последний раз его регистрировали в 1976 году.

На сайте интернет-аукциона eBay появилось объявление о продаже 50-летнего седана Maserati Quattroporte Tipo 107 ручной сборки, 40 лет простоявшего в гараже.

Продавец отмечает, что данный образец — один из 760 автомобилей серии. Редкий автомобиль попал в руки первого хозяина в 1967 году, а в 1970-х был отправлен в Соединённые Штаты. Последний раз его регистрировали в 1976 году.

Отмечается, что пробег машины составляет 78 168 километров.

Потенциальному покупателю придётся выложить за раритет $40 тысяч (приблизительно 2,7 млн рублей по текущему курсу).

Несмотря на то что машина нуждается в реставрации, она сохранила товарный вид и все документы прилагаются в надлежащем виде.