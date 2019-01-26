Небензя рассказал, почему в СБ ООН не согласовали заявление по Венесуэле

Во время своего выступления госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил российскую сторону в блокировке заявления.

Совету Безопасности ООН не удалось согласовать совместное заявление по Венесуэле. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, причиной тому стала неконструктивная позиция США.

Во время своего выступления госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обвинил российскую сторону в блокировке заявления. Небензя в свою очередь поправил представителя США.

— Мы заблокировали заявление председателя, предложенное США. Мы внесли в него конструктивные правки, которые, мы убеждены, безоговорочно поддержали бы большинство членов Совета, некоторые это уже сделали, — сказал он.

По словам постпреда РФ, "мяч находится на стороне американской делегации".

— Но мы не уверены, что такое заявление, основанное на взвешенных оценках генсекретаря ООН и подтверждающее суверенитет Венесуэлы, недопустимость вмешательства в её внутренние дела, уважение к её конституции, — это то, чего добивается делегация США, — резюмировал Небензя.

Напомним, 23 января Гуайдо во время оппозиционного митинга провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.