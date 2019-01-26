Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём "твиттере" рассказал о строительстве спортивных объектов в столице.
Ведем активную работу с инвесторами: за прошлый год они построили для города 9 спортивных объектов. Самым масштабным проектом стала реконструкция легендарного стадиона #Динамо. pic.twitter.com/am2N00pFA1— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 января 2019 г.
— Все спортивные объекты построены с учётом мировых тенденций развития спортивной индустрии, оснащены по последнему слову "спортивной моды", но главное — предоставляют возможности для занятий всем возрастным группам населения, — добавил он.
По словам Собянина, самым масштабным объектом стала реконструкция стадиона "Динамо".
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