Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

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Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём "твиттере" рассказал о строительстве спортивных объектов в столице.

— Все спортивные объекты построены с учётом мировых тенденций развития спортивной индустрии, оснащены по последнему слову "спортивной моды", но главное — предоставляют возможности для занятий всем возрастным группам населения, — добавил он.

По словам Собянина, самым масштабным объектом стала реконструкция стадиона "Динамо".

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