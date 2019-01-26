Выставленный на торги за 1 рубль портрет Ахматовой продали за 65 тысяч рублей

Работа художника Александра Тышлера — уже не первое произведение искусства, которое аукционный дом изначально предложил за столь символическую цену.

Портрет поэтессы Анны Ахматовой продали на аукционе в Литфонде за 65 тысяч рублей, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу аукционного дома Сергея Бурмистрова.

Работа выполнена с натуры советским художником Александром Тышлером в 1943 году. Автор встретился с поэтессой в Ташкенте, где они оба были в эвакуации. Портрет сделан на бумаге графитным карандашом.

Как ранее писал Лайф, стартовая цена лота составила всего 1 рубль. В Литфонде признались, что считают это удачным рекламным ходом.

По такой стоимости аукцион выставляет на продажу живопись, графику и предметы декоративного искусства с весны 2018 года. На первых же торгах ранний рисунок Кандинского купили в итоге за 650 тысяч рублей.

— Привлекательный старт только подстёгивает азарт участников, а серьёзные работы всё равно достигают значительных цен, — говорится на сайте Литфонда.