Журналистку, осудившую празднование снятия блокады, пригласили в Петербург

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселёва пригласила в Санкт-Петербург немецкую журналистку, осудившую празднование снятия блокады.

— Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потерю родителей, лишение детства, отрочества и юности, — сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она рассказала, как во время блокады дети помогали грузить трупы и не испытывали никакого страха из-за этого. Киселёва выразила сожаление, что кто-то может придерживаться разного мнения по этой трагедии.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung раскритиковало Россию за "героизацию блокады Ленинграда". Журналистка этого СМИ Зильке Бигальке заявила, что Москва должна "делать акцент на памяти, а не на национальной гордости".