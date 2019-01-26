Стали известны подробности о взрыве в кафе в Саратовской области

В Саратовской области многие пострадавшие в результате пожара получили ожоги из-за того, что натяжной потолок плавился и на людей капал горящий материал. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, после взрыва газового баллона кафе выгорело почти полностью.

Также известно, что сотрудники СКР в ходе осмотра места ЧП обнаружили остатки газового оборудования, из-за которого случился взрыв.

Как ранее писал Лайф, пожар в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области произошёл во время свадьбы. Были госпитализированы 14 человек. Как заявили в МЧС, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.