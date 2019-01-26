"Нелегко запретить". Премьер Польши рассказал о борьбе с "Северным потоком — 2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что попытки остановить проект "Северный поток — 2" безнадёжны, пишет Interia.
— Давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых является мировой державой — Россия, а другая — Германия, четвёртая экономика в мире, решили построить газопровод... Им нелегко что-либо запретить, — сказал он в интервью изданию.
При этом Моравецкий назвал строительство "эгоистичной деятельностью". Политик подчеркнул, что оно противоречит европейским правилам и не соответствует гарантиям безопасности для Украины и Польши.
По мнению премьера, Варшаве нужны союзники, которые бы "строго поставили вопрос" о "Северном потоке — 2".
Как ранее писал Лайф, опросы в Германии показали, что 73% жителей страны считают проект газопровода правильным решением. В МИД Германии заявили, что никто не может остановить "Северный поток — 2".
Напомним, глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Россия построила уже 20% нового газопровода.
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