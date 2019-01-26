Собчак прокомментировала скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова

Журналистка Ксения Собчак, устроившая скандал в гримёрке НТВ, раскрыла подробности конфликта с телевизионщиками.

Напомним, Собчак не понравился сюжет НТВ, касающийся драки её мужа Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым. В итоге журналистка "демонстративно хлопнула дверью" и ушла.

По словам Собчак, она совершила такой поступок, потому что не планировала обсуждать свою личную жизнь в эфире НТВ. При этом телеведущая добавила, что её пригласили не обсуждать инцидент с Виторганом и Богомоловым, а на интервью про Украину.

— Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. Готовлюсь войти в кадр, а там боксёрский ринг, два боксёра и длинная подводка про драку, — приводит слова Собчак РИА "Новости".

По мнению журналистки, такое поведение её коллег просто возмутительно. Впрочем, у второй стороны своя правда. В частности, в материале НТВ говорится, что Собчак приглашена в студию, где "должна была прокомментировать драку".

Ранее Лайф сообщал о драке Виторгана и Богомолова, которая случилась в центре столицы. Режиссёр высказался об инциденте и рассказал о травмах. По словам очевидцев, Богомолов заявил медикам, что ему досталось из-за женщины.