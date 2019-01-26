Около 70 машин столкнулись в Подмосковье из-за метели

Массовые аварии произошли в Московской области из-за непогоды, пишет ТАСС. Сообщается, что пострадали в общей сложности 10 человек.

На Симферопольском шоссе столкнулись 50 автомобилей. Сразу несколько аварий произошло на отрезке с 4-го по 59-й км трассы М-2 "Крым". На 58-м км девять человек получили травмы. Общественный транспорт перешёл на режим движения по фактическому графику.

На Новорижском шоссе в Истринском районе произошло ДТП с участием 15 машин. Один человек пострадал. График движения автобусов изменился.

По данным столичного управления ГИБДД, из-за снегопадов в регионе произошло ещё несколько незначительных аварий, многие машины застревали в сугробах.