Скончался один пострадавший от взрыва в кафе в Саратовской области

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Скончался один пострадавший от взрыва в кафе в Саратовской области

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в Саратовской области умер в больнице, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Лысогорской райбольнице, у скончавшегося мужчины были ожоги 90 процентов тела.

— Он находился на искусственной вентиляции лёгких, — сказали медики.

Напомним, пожар в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области случился во время свадьбы. По последним данным, были госпитализированы 14 человек. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

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