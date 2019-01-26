Скончался один пострадавший от взрыва в кафе в Саратовской области

Один из пострадавших при взрыве газового баллона в кафе в Саратовской области умер в больнице, сообщает ТАСС.

Как рассказали в Лысогорской райбольнице, у скончавшегося мужчины были ожоги 90 процентов тела.

— Он находился на искусственной вентиляции лёгких, — сказали медики.

Напомним, пожар в кафе в посёлке Лысые Горы Саратовской области случился во время свадьбы. По последним данным, были госпитализированы 14 человек. Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.