Резиденту Comedy Club отказали в выдаче визы США

Популярному российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову отказали в выдаче визы в США, где у него должно было состояться выступление. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграме".

По словам артиста, о причинах отказа ему не сообщили. Он извинился перед своими американскими зрителями и пообещал приехать в другой раз.

Кроме того, Батрутдинов поздравил своих подписчиков с прошедшими праздниками, объяснив такое опоздание тем, что у него был сломан телефон.