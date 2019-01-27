"Рандеву" со смертью. Кто ответит за трагедию в Саратовской области?

В Лысогорской районной больнице скончался один из пострадавших от взрыва в придорожном кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы. Предварительно, там взорвался газовый баллон, после чего в кафе начался пожар. В это время там собрались на юбилей около 40 гостей, в том числе и дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Сейчас на месте взрыва работает следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Эксперты выясняют причину пожара и его эпицентр. Пока основной версией является взрыв газового баллона. Специалистам предстоит выяснить, как он оказался на кухне и правильно ли был подключен.

Также следователи регионального СК будут изучать, как работало кафе, как там была организована противопожарная безопасность, кто за неё отвечал. Сотрудники СК будут поднимать документы и выяснять, как часто навещали кафе проверяющие, в том числе инспекторы Госпожарнадзора, Роспотребнадзора и других структур. Кроме того, будет проверено наличие лицензии и разрешений у кафе.

В региональном МЧС сообщили, что информация о пожаре в кафе "Рандеву" в Саратовской области поступила 26 января в 16:56 (мск). По последним данным, на момент взрыва в кафе находилось 40 человек. Они праздновали там день рождения одного из местных жителей.

В разгар праздника прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. В итоге 14 человек были госпитализированы. У них ожоги второй и третьей степени, у некоторых обгорело до 90% тела. В посёлок были направлены две дополнительные бригады скорой медпомощи из Калининского района, а также четыре бригады регионального Центра медицины катастроф из Саратова.

Известно, что дети 4 и 6 лет получили лёгкие ожоги. По данным Лайфа, состояние пятерых взрослых остаётся тяжёлым. Врачи продолжают бороться за жизнь людей, пострадавших в кафе.