"Рандеву" со смертью. Кто ответит за трагедию в Саратовской области?

"Рандеву" со смертью. Кто ответит за трагедию в Саратовской области?

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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В Лысогорской районной больнице скончался один из пострадавших от взрыва в придорожном кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы. Предварительно, там взорвался газовый баллон, после чего в кафе начался пожар. В это время там собрались на юбилей около 40 гостей, в том числе и дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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Сейчас на месте взрыва работает следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального СК. Эксперты выясняют причину пожара и его эпицентр. Пока основной версией является взрыв газового баллона. Специалистам предстоит выяснить, как он оказался на кухне и правильно ли был подключен.

Также следователи регионального СК будут изучать, как работало кафе, как там была организована противопожарная безопасность, кто за неё отвечал. Сотрудники СК будут поднимать документы и выяснять, как часто навещали кафе проверяющие, в том числе инспекторы Госпожарнадзора, Роспотребнадзора и других структур. Кроме того, будет проверено наличие лицензии и разрешений у кафе.

В региональном МЧС сообщили, что информация о пожаре в кафе "Рандеву" в Саратовской области поступила 26 января в 16:56 (мск). По последним данным, на момент взрыва в кафе находилось 40 человек. Они праздновали там день рождения одного из местных жителей.

В разгар праздника прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. В итоге 14 человек были госпитализированы. У них ожоги второй и третьей степени, у некоторых обгорело до 90% тела. В посёлок были направлены две дополнительные бригады скорой медпомощи из Калининского района, а также четыре бригады регионального Центра медицины катастроф из Саратова.

Известно, что дети 4 и 6 лет получили лёгкие ожоги. По данным Лайфа, состояние пятерых взрослых остаётся тяжёлым. Врачи продолжают бороться за жизнь людей, пострадавших в кафе.

Автор:
АН
Алексей Наумовец
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