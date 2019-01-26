Лондон готов признать лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом

Великобритания присоединилась к ультиматуму, который ранее объявили ещё три страны.

Великобритания заявила о готовности признать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо временным президентом латиноамериканской страны.

— Хуан Гуайдо тот человек, который должен вести Венесуэлу вперёд. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом, — написал в Twitter глава британского МИД Джереми Хант.

Как ранее писал Лайф, такие же заявления уже сделали испанский премьер Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и заместитель официального представителя Правительства Германии Мартина Фиц.

Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. По данным Wall Street Journal, он сделал это после телефонного звонка из США. Президент Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном.