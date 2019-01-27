Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в Тихом океане в районе архипелага Фиджи, передаёт Геологическая служба США.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 436 км от города Сува, столицы Фиджи. Глубина залегания очага 579 км.
Угроза цунами не объявлялась, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
За сутки это уже второе сообщение о сейсмической активности в регионе. Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Соломоновых островов.
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