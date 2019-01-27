Субботний снегопад в Москве оказался самым сильным почти за 70 лет

По прогнозам синоптиков, в воскресенье погода будет такой же и снегопады закончатся лишь ко вторнику. Погода в столице побила рекорд 1999 года, когда за несколько часов выпало девять миллиметров осадков.

В субботу в Москве выпало рекордное количество осадков — 10 миллиметров всего за несколько часов. Такого не наблюдали последние 68 лет, сообщил "Интерфаксу" Гидрометцентр.

По данным синоптиков, предыдущий рекорд установили в 1999 году, тогда за день зафиксировали 9,1 миллиметра осадков.

Ожидается, что в воскресенье снегопады продолжатся и окажутся такими же мощными, как в субботу. Закончатся они, по прогнозам, лишь ко вторнику.