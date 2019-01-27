Субботний снегопад в Москве оказался самым сильным почти за 70 лет

В субботу в Москве выпало рекордное количество осадков — 10 миллиметров всего за несколько часов. Такого не наблюдали последние 68 лет, сообщил "Интерфаксу" Гидрометцентр.
По данным синоптиков, предыдущий рекорд установили в 1999 году, тогда за день зафиксировали 9,1 миллиметра осадков.
Ожидается, что в воскресенье снегопады продолжатся и окажутся такими же мощными, как в субботу. Закончатся они, по прогнозам, лишь ко вторнику.
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