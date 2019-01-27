Эксперты назвали топ-5 интересных китайских кроссоверов на российском рынке

На фоне растущей популярности автомобилей класса SUV среди россиян эксперты составили список из пяти наиболее интересных предложений этого года из Поднебесной, передаёт портал Speed.me.

Лидером рейтинга был признан кроссовер Haval F7, дебютировавший в конце лета 2018 года на Московском международном автосалоне. Его продажи в Китае начались спустя несколько месяцев, для России же было лишь анонсировано скорое появление модели.

Вторым стал Geely SX11, также представленный широкой публике на прошедшем ММАС-2018. На местном рынке модель известна под названием Binyue. Третье место занял Chery Tiggo 8, старт продаж которого в России запланирован на 2019 год.

На четвёртой строчке рейтинга оказался уже знакомый отечественному покупателю Geely Emgrand X7, замыкает список GAC Trumpchi GS8.

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