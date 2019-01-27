"Белые лебеди" Ту-160 пролетели над Арктикой — видео

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самолёты провели в небе более 15 часов. Экипажи успешно провели дозаправку в воздухе. В министерстве отметили, что российские ВКС действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
В ведомстве отметили, что российская дальняя авиация регулярно летает над нейтральными водами не только Арктики, но и Северной Атлантики, Чёрного и Каспийского морей, а также Тихого океана.
Нынешний полёт подтвердил работоспособность отечественной боевой техники в любых климатических условиях, заявил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш.
За необычный силуэт лётчики прозвали стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "белым лебедем". Это самый тяжёлый в мире боевой самолёт. Его приняли на вооружение в 1987 году.
Ту-160 может летать со скоростью до 2200 километров в час и находиться в воздухе до 25 часов.
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