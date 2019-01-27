Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области

На записи видно, что у самолёта отломилась передняя часть, как только он коснулся земли.

В Интернете опубликовали видеозапись момента крушения бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

На ролике запечатлено, как самолёт заходит на посадку. В ту секунду, когда его шасси коснулось взлётной полосы, передняя часть борта отломилась и опустилась вниз, возник пожар.

Как ранее писал Лайф, ЧП произошло 22 января 2019 года после выполнения учебно-тренировочного полёта. Двое лётчиков погибли на месте, ещё один умер в больнице. Единственного выжившего члена экипажа доставили в военный госпиталь в Москву.

В Минобороны заявили, что крушение могло произойти из-за попадания самолёта в "снежный заряд" — мощный снегопад со шквалистым ветром. Позже в ведомстве пояснили, что рассматриваются и другие версии, в том числе техническая неисправность.