Умер профессор Владимир Передерий

На 60-м году жизни скончался ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий. Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

Ректором Южно-Российского государственного политехнического университета, расположенного в Новочеркасске, Передерий стал в 2009 году.

Также он являлся вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Передерий был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней за огромный вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства.