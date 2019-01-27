Умер профессор Владимир Передерий

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Умер профессор Владимир Передерий

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Фото: © сайт Южно-Российского государственного политехнического университета 

На 60-м году жизни скончался ректор Южно-Российского государственного политехнического университета Владимир Передерий. Об этом говорится в сообщении на сайте вуза.

Ректором Южно-Российского государственного политехнического университета, расположенного в Новочеркасске, Передерий стал в 2009 году.

Также он являлся вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Передерий был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней за огромный вклад в развитие отечественной промышленности и предпринимательства.

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