Пять человек погибли в результате стрельбы в Луизиане

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Пять человек погибли в результате стрельбы в Луизиане

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Фото: © Flickr/Shivenis

Полиция штата Луизиана сообщила о розыске 21-летнего молодого человека, подозреваемого в пяти убийствах, в том числе своих родителей.

По словам представителей полиции, они расследуют два отдельных случая стрельбы, которые, скорее всего, связаны между собой. По данным канала CNN, первый эпизод произошёл в трейлер-парке в округе Ливингстон, где были обнаружены тела троих погибших. Второй случился в соседнем округе Асенсьон, где найдены ещё двое — родители предполагаемого преступника.

Стрелок объявлен в розыск. Сообщается, что для передвижения он использует угнанный пикап 2004 года Dodge Ram серого цвета, "вооружён и опасен".

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