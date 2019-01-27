Шестерых пострадавших при взрыве в кафе доставили на реанимобилях в Саратов

Все они получили сильнейшие ожоги на банкете в честь юбилея друга. Во время праздника в подсобном помещении взорвался газовый баллон.

Шестерых пострадавших при взрыве в Саратовской области экстренно доставили в ожоговый центр в Саратов, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, после инцидента госпитализировали ещё 10 человек, в том числе двоих детей, которым 4 и 6 лет. У них лёгкие ожоги, взрослые — в состоянии средней тяжести.

Как ранее писал Лайф, 26 января 2019 года в кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы под Саратовом произошёл взрыв газа. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице, у него были ожоги 90% тела.

Выяснилось, что больше всего люди пострадали из-за того, что во время пожара в кафе расплавился натяжной потолок, раскалённый материал падал прямо на посетителей кафе.

О том, кто виноват в трагедии под Саратовом, можно прочитать в материале Лайфа.