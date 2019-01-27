Шестерых пострадавших при взрыве в кафе доставили на реанимобилях в Саратов

Шестерых пострадавших при взрыве в Саратовской области экстренно доставили в ожоговый центр в Саратов, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным спасателей, после инцидента госпитализировали ещё 10 человек, в том числе двоих детей, которым 4 и 6 лет. У них лёгкие ожоги, взрослые — в состоянии средней тяжести.
Как ранее писал Лайф, 26 января 2019 года в кафе "Рандеву" в посёлке Лысые Горы под Саратовом произошёл взрыв газа. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице, у него были ожоги 90% тела.
Выяснилось, что больше всего люди пострадали из-за того, что во время пожара в кафе расплавился натяжной потолок, раскалённый материал падал прямо на посетителей кафе.
О том, кто виноват в трагедии под Саратовом, можно прочитать в материале Лайфа.
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