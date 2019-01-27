Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 34 человек

Число погибших в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жейрас на востоке Бразилии увеличилось до 34. Ещё 252 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Globo.

— На сегодняшний день официально подтверждено 34 смерти, тела восьми из них уже удалось идентифицировать, — указывается в сообщении.

Aerial footage shows the extent of flooding triggered by a collapsed dam in Brumadinho, Brazil where nine people have died and around 300 are missing https://t.co/Ivmh88z1W9 pic.twitter.com/emjaGMJjzk — ITV News (@itvnews) 26 января 2019 г.

Как писал Лайф, в пятницу в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины, сдерживающей отходы металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. Первоначально сообщалось о 11 погибших.