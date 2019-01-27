Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 34 человек

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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 34 человек

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Фото © Twitter/The Hill‏

Число погибших в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жейрас на востоке Бразилии увеличилось до 34. Ещё 252 числятся пропавшими без вести, сообщает издание Globo.

— На сегодняшний день официально подтверждено 34 смерти, тела восьми из них уже удалось идентифицировать, — указывается в сообщении.

Как писал Лайф, в пятницу в районе муниципалитета Брумадинью произошёл прорыв плотины, сдерживающей отходы металлургической промышленности. Потоки грязи хлынули на административные здания компании Vale, которая отвечает за плотину, а также на дома местных жителей. Первоначально сообщалось о 11 погибших.

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