Украинская православная церковь отказалась менять название

Юристы УПЦ не нашли законных причин для того, чтобы лишить Церковь права называться украинской.

В канонической Украинской православной церкви не считают законными требования властей изменить её название, пишет ТАСС.

— На сегодняшний день я не вижу ни одного законного основания, чтобы именно религиозные организации УПЦ обязаны были изменить своё название, — заявил агентству глава Синодального юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Ранее такую же позицию озвучил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Он подчеркнул, что Украинская православная церковь "со своим народом в своей стране".

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года на Украине приняли поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно изменениям, религиозные организации с руководящим центром в России обязаны указывать в названии свою принадлежность.

Позже Минкульт Украины потребовал, чтобы пять церквей сменили название в течение трёх месяцев, в том числе и УПЦ.