Посла Канады в КНР "попросили" уйти в отставку после комментария по делу Huawei

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправил в отставку главу представительства в Китае Джона Маккалума из-за его высказывания о задержании в Ванкувере финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

— Прошлой ночью я попросил и принял отставку Джона Маккалума в качестве посла Канады в Китае, — говорится на сайте канадского премьера.

Официальная причина отстранения дипломата не указывается, однако известно, что незадолго до этого он публично заявил, что Мэн Ваньчжоу может оспорить свою экстрадицию в США. В том числе из-за того, что её задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, а Канада под ними "не подписывалась".

Кроме этого, в пользу Ваньчжоу он также приписал позицию президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, не выразил особого желания вмешиваться в дело финдиректора. Эти слова дипломата вызвали волну негативных откликов в политической элите Канады.

Ранее Лайф сообщал, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США, однако была отпущена под залог в 10 миллионов долларов и проживает сейчас в своём доме под подпиской о невыезде и запретом на перемещения. По сообщениям СМИ, прокуратура США начала уголовное расследование против китайской компании.