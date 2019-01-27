Президент Австрии раскритиковал США за попытки давления на "Северный поток – 2"

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен раскритиковал позицию администрации Дональда Трампа и попытки оказать влияние на строительство газопровода "Северный поток — 2".

— Соединённые Штаты во главе с Трампом относятся к Союзу и отдельным странам — участникам ЕС как к колониям, — цитирует Ван дер Беллена газета Der Standard.

Ван дер Беллен отметил, что это высказывание относится также и к позиции США в отношении иранской ядерной программы.

При этом он добавил что Россия вслед за Вашингтоном якобы тоже хочет ослабления Евросоюза на политической арене. Хотя ЕС, по словам президента Австрии, мог бы чувствовать себя увереннее, ведь является одной из трёх крупнейших экономик мира.

Ранее Лайф писал, что, согласно проведённым в ФРГ опросам, 73% немцев считают проект газопровода правильным решением. В МИД Германии также заявили, что никто не может остановить "Северный поток — 2", хотя против его строительства выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.