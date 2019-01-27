Военные РФ получат комплекс индивидуальной разведки "Глаз"

На вооружение Российской армии поступит индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", сообщает ТАСС.
Отмечается, что система представляет собой "мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы".
По словам источника агентства в оборонно-промышленном комплексе, первые образцы "в экспериментальном порядке" уже были опробованы в ходе конфликта в Сирии.
Принцип действия комплекса следующий: "Глаз" запускается на высоту 300 метров, где у него раскрывается парашют. А затем, пока устройство опускается на землю, передаёт разрешение высокой чёткости на планшет.
Его масса составляет порядка 400 г, длина — около 300 мм. На максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок примерно 0,5 кв. км.
Новинка позволяет оперативно получать фото- и видеоданные в местах, где "получение информации обычными средствами затруднено или подвергает опасности человеческие жизни". Например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник прячется за постройками, заборами, на крышах и так далее.
Ранее Лайф сообщал, что на вооружение Российской армии был принят боевой робот "Уран-9", а также новый корабль противоминной обороны "Иван Антонов".
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