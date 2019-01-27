Военные РФ получат комплекс индивидуальной разведки "Глаз"

Отмечается, что разработка находится на стадии заводских тестов, однако уже успела пройти первые боевые испытания в Сирии.

На вооружение Российской армии поступит индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", сообщает ТАСС.

Отмечается, что система представляет собой "мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы".

По словам источника агентства в оборонно-промышленном комплексе, первые образцы "в экспериментальном порядке" уже были опробованы в ходе конфликта в Сирии.

Принцип действия комплекса следующий: "Глаз" запускается на высоту 300 метров, где у него раскрывается парашют. А затем, пока устройство опускается на землю, передаёт разрешение высокой чёткости на планшет.

Его масса составляет порядка 400 г, длина — около 300 мм. На максимальной высоте в поле зрения камеры попадает участок примерно 0,5 кв. км.

Новинка позволяет оперативно получать фото- и видеоданные в местах, где "получение информации обычными средствами затруднено или подвергает опасности человеческие жизни". Например, комплекс предполагается использовать в городских боях, когда противник прячется за постройками, заборами, на крышах и так далее.

Ранее Лайф сообщал, что на вооружение Российской армии был принят боевой робот "Уран-9", а также новый корабль противоминной обороны "Иван Антонов".