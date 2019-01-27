Муж Елизаветы II извинился перед пострадавшей в ДТП женщиной

Принц Филипп заявил, что просто не увидел ехавшую навстречу машину из-за яркого солнца.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп направил письмо с извинениями женщине, которая пострадала в столкновении с его машиной. Об этом пишет Mirror.

По словам герцога Эдинбургского, в момент аварии было около трёх часов дня, яркое солнце слепило глаза. Он отметил, что часто ездит по этой дороге.

— В обычных условиях у меня не было бы трудностей в том, чтобы заметить встречное движение со стороны Дерсингема. Я могу лишь предположить, что мне не удалось заметить ехавшую навстречу машину, я глубоко сокрушён последствиями, — написал принц.

Как ранее сообщал Лайф, 17 января 2019 года 97-летний супруг королевы Елизаветы за рулём своего автомобиля Range Rover столкнулся с другой машиной неподалёку от Букингемского дворца. От удара внедорожник принца Филиппа перевернулся. Сам он не пострадал.

Сообщалось, что у двоих людей в другой машине были незначительные травмы. В письме герцога Эдинбургского упомянуто, что у женщины, перед которой он извинился, сломана рука.