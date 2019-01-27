Лидер оппозиции Венесуэлы одобрил отказ военного атташе подчиняться Мадуро

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо поприветствовал решение военного атташе страны в США отказаться от подчинения президенту Николасу Мадуро.

— Мы приветствуем его и всех, кто честно хотел бы соблюдать конституцию и волю венесуэльского народа, — написал Гуайдо в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва заявил, что считает президентом страны Гуайдо, и призвал всех военных республики перейти на сторону оппозиции.

Напомним, Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя временным президентом. В Wall Street Journal писали, что перед этим оппозиционеру звонили из США.

Глава государства Николас Мадуро назвал Гуайдо "марионеткой США" и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть Каракас.