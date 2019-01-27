В Британии скончалась звезда сериала "Пуаро"

В Великобритании на 98-м году жизни умерла актриса театра и кино Мюриел Павлоу, наиболее известная российскому зрителю по ролям в некогда популярном сериале "Пуаро" Агаты Кристи. Об этом пишет газета The Times.

Отмечается, что Павлоу родилась в семье эмигранта из России Василия Павлова и француженки. Наибольшую популярность в Британии актриса получила в первой половине ХХ века, исполнив многочисленные роли в фильмах о войне. Самой известной из них стала картина "Достичь небес", где она сыграла жену британского пилота, который, несмотря на потерю обеих ног, продолжал участвовать в сражениях Второй мировой войны.

По признанию британских критиков, именно Павлоу воплощала собой "квинтэссенцию английского духа" на киноэкране.

В опубликованных воспоминаниях Павлоу также рассказывается, что во время войны её труппа продолжала давать выступления, несмотря на постоянные бомбёжки. Когда во время одной из них театр оказался разрушен, актёры отправились с гастролями по стране, устраивая выступления на военных базах, чтобы поддержать дух британских солдат.