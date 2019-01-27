Крупный пожар произошёл на территории завода в Екатеринбурге — видео

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Крупный пожар произошёл на территории завода в Екатеринбурге — видео

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Фото: © Главное управление МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар на складе, находящемся на территории завода металлоконструкций.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону, на складе находились бытовая техника, автодетали, а также газовые баллоны. Под воздействием высокой температуры они взрывались, способствуя увеличению площади горения. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

На момент возникновения пожара людей в здании не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

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