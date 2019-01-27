СМИ: Не менее 19 человек погибли во время взрыва в церкви на Филиппинах

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё 48 ранены во время взрыва в Кафедральном соборе Богоматери на горе Кармель в населённом пункте Джоло на Филиппинах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что сразу после мессы в здании собора прогремел мощный взрыв, а затем, когда на место прибыли военные, произошёл ещё один — около входа.

В региональной полиции заявили, что среди погибших не только прихожане церкви, но и военнослужащие.

По предварительной информации, для взрыва использовались самодельные устройства большой мощности. В настоящий момент район оцеплен силами правопорядка, улицы закрыты для проезда бронетранспортёров.