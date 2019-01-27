Пойдём лепить снеговиков. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 27 января

По состоянию на 06:00 мск, в городе выпало 14 мм снега, что составляет 26% от январской нормы.

В Москве сегодня ожидается облачная и снежная погода, порывистый ветер до 10 м/с, местами возможна слабая метель. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— Москва сегодня останется во власти обширного циклонического вихря, — говорится в сообщении.

Температура воздуха в столице составит –5…–7 градусов, в Московской области ожидается от минус четырёх до минус 9 градусов. Атмосферное давление — ниже нормы, 740 мм.

По состоянию на 06:00 мск в городе выпало 14 мм снега, что составляет 26% от январской нормы.