Американские ВМС получили второй эсминец-"невидимку" класса Zumwalt

В планах военных США — поставить на вооружение ещё одну такую машину до 2020 года.

Военно-морские силы США пополнились вторым новейшим ракетным эсминцем класса Zumwalt "Майкл Монсур" (USS Michael Monsoor), который позиционируется как малозаметный для радаров. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Отмечается, что длина машины составляет более 180 метров (610 футов), максимальная скорость превышает 30 узлов, водоизмещение — 13,2 тысячи тонн. На корабле установлено 80 пусковых установок для ракет, а также две зенитные и две артиллерийские установки, причём с последними в США связано несколько курьёзов из-за сложности и стоимости используемых боеприпасов.

Предполагается, что корабль стоимостью 4,5 миллиарда долларов будет использоваться для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражению надводных кораблей и огневой поддержки сухопутных войск.

Ранее Лайф сообщал о планах ВМС США размещать на своих новых малозаметных кораблях электромагнитное оружие (рельсотроны) с повышенной дальностью стрельбы, однако впоследствии от этой идеи отказались. И вместо "оружия будущего" решили оснащать не самыми современными ракетами Tomahawk с намерением заменить их на другие в процессе эксплуатации, что привело к многочисленным поломкам и неловким ситуациям.