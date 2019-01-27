Почти полсотни рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

В течение дня сегодня ожидается облачная и снежная погода, порывистый ветер до 10 м/с.

В Москве утром 27 января из-за снегопада задержали 49 рейсов, ещё 11 — отменены. Таковы данные сервиса "Яндекс.Расписание" по состоянию на 09:15 мск.

Так, во Внуково четыре рейса задержаны, ещё два отменены, в Домодедово задержаны девять рейсов и столько же отменены. В Шереметьево задержаны 36 рейсов.

Как ранее писал Лайф, по состоянию на 06:00 мск в столице выпало 14 мм снега, что составляет 26% от январской нормы. В течение дня сегодня ожидается облачная и снежная погода, порывистый ветер до 10 м/с, местами возможна слабая метель.