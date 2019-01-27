В ЛНР два города остались без воды из-за прорыва труб

В Луганской Народной Республике из-за коммунальных аварий без водоснабжения остались жители двух городов — Ровеньки и Золотое-5. Об этом сообщает МЧС РФ.
Подача воды в Ровеньки прекращена до устранения последствий прорыва на магистральном водоводе "Молодогвардейская насосная станция". Ещё одна труба лопнула на водоводе "Первомайск-Золотое-5". Жителям двух городов придётся более суток дожидаться ремонта. Он запланирован на 28 января.
Кроме того, снегопад и сильный порывистый ветер оставили без энергоснабжения 742 жителей посёлка Ленинский.
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