В ЛНР два города остались без воды из-за прорыва труб

Также из-за снегопада и штормового ветра без энергоснабжения оказались сотни человек.

В Луганской Народной Республике из-за коммунальных аварий без водоснабжения остались жители двух городов — Ровеньки и Золотое-5. Об этом сообщает МЧС РФ.

Подача воды в Ровеньки прекращена до устранения последствий прорыва на магистральном водоводе "Молодогвардейская насосная станция". Ещё одна труба лопнула на водоводе "Первомайск-Золотое-5". Жителям двух городов придётся более суток дожидаться ремонта. Он запланирован на 28 января.

Кроме того, снегопад и сильный порывистый ветер оставили без энергоснабжения 742 жителей посёлка Ленинский.