Бейдер после победы назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён

Боец ММА Райан Бейдер назвал россиянина Фёдора Емельяненко, в поединке с которым одержал победу, величайшим бойцом в истории. Об этом американец сказал после боя, ещё находясь в ринге, добавив, что драться с таким соперником было для него большой честью.
— Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времён, — заявил Бейдер. — В итоге удалось от всего абстрагироваться.
Спортсмен также рассказал о своей победе над Емельяненко в финале Гран- при Bellator в тяжёлом весе. По его словам, поняв, что "хорошо попал" по россиянину, он пошёл за ним, "чтобы добить".
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
— Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере, — пояснил боец.
По словам Бейдера, для него сейчас главное, что он стал чемпионом в двух весовых категориях, эти пояса он намерен защищать.
Как ранее писал Лайф, 35-летний американский боец нокаутировал 42-летнего Емельяненко на 35-й секунде поединка.
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