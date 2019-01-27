Бейдер после победы назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом всех времён

Ранее американец победил российского бойца нокаутом. Это произошло на первых секундах первого раунда.

Боец ММА Райан Бейдер назвал россиянина Фёдора Емельяненко, в поединке с которым одержал победу, величайшим бойцом в истории. Об этом американец сказал после боя, ещё находясь в ринге, добавив, что драться с таким соперником было для него большой честью.

— Я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времён, — заявил Бейдер. — В итоге удалось от всего абстрагироваться.

Спортсмен также рассказал о своей победе над Емельяненко в финале Гран- при Bellator в тяжёлом весе. По его словам, поняв, что "хорошо попал" по россиянину, он пошёл за ним, "чтобы добить".

— Мы прорабатывали такие варианты в тренировочном лагере, — пояснил боец.

По словам Бейдера, для него сейчас главное, что он стал чемпионом в двух весовых категориях, эти пояса он намерен защищать.

Как ранее писал Лайф, 35-летний американский боец нокаутировал 42-летнего Емельяненко на 35-й секунде поединка.