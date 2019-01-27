"Клевета". Лидер Кубы ответил на обвинения в причастности к кризису в Венесуэле

Политик подчеркнул, что утверждения американцев "разобьются вдребезги перед решимостью народов".

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал клеветой заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности Гаваны к событиям в Венесуэле.

— Эти обвинения интервенционистского толка, полные клеветы и высокомерия, разобьются вдребезги перед решимостью народов, которые никогда не отказывались от своей независимости и суверенитета, — написал Мигель Диас-Канель в своём твиттере.

В ходе заседания Совбеза ООН по Венесуэле Майк Помпео заявил, что Куба имеет прямое отношение к ухудшению ситуации в этой стране. Постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя в своей речи обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Боливарианской Республике.