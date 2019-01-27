Стало известно о состоянии Емельяненко после поединка с Бейдером

Бой в тяжёлом весе завершился победой 35-летнего американца нокаутом на первых секундах.

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко избежал серьёзных травм в ходе финального поединка Гран-при Bellator с Райаном Бейдером, который продлился всего 35 секунд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена команды россиянина.

— Фёдор избежал тяжёлых травм. Он сам покинул арену и ушёл в раздевалку, — уточнил собеседник агентства.

42-летний россиянин на 35 секунде боя пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга. После этого рефери остановил поединок.Емельяненко получил рассечение над левым глазом, ему были наложены швы.