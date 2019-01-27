Стало известно о состоянии Емельяненко после поединка с Бейдером

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко избежал серьёзных травм в ходе финального поединка Гран-при Bellator с Райаном Бейдером, который продлился всего 35 секунд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена команды россиянина.
— Фёдор избежал тяжёлых травм. Он сам покинул арену и ушёл в раздевалку, — уточнил собеседник агентства.
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
42-летний россиянин на 35 секунде боя пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга. После этого рефери остановил поединок.Емельяненко получил рассечение над левым глазом, ему были наложены швы.
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