Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда — трансляция

В Санкт-Петербурге проходит парад, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда. Лайф ведёт прямую трансляцию:
Парад проходит на Дворцовой площади. Участие в нём принимают представители силовых ведомств, военные курсанты, военнослужащие Западного военного округа.
Напомним, что блокада Ленинграда была прорвана ещё 18 января 1943 года, однако полностью её разрушить удалось только 27 января 1944 года. Данные о погибших в городе за это время разнятся. Называются цифры от 400 тысяч до полутора миллиона человек.
Подробнее — в материале Лайфа.
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