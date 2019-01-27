Машина вылетела с трассы. Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

В Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения на трассе автомобиля ВАЗ 15-й модели и Chevrolet Niva. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали водитель ВАЗ и три его пассажирки.
Инцидент произошёл около 9:00 (7:00 мск) в Бижбулякском районе, на 25-м километре автодороги Бижбуляк — Мияки.
— Водитель иномарки обратился за медицинской помощью, — добавили в Госавтоинспекции.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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