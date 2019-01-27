Машина вылетела с трассы. Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

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Машина вылетела с трассы. Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

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Все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, водитель "шевроле" обратился за медицинской помощью.

В Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения на трассе автомобиля ВАЗ 15-й модели и Chevrolet Niva. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали водитель ВАЗ и три его пассажирки.

Инцидент произошёл около 9:00 (7:00 мск) в Бижбулякском районе, на 25-м километре автодороги Бижбуляк — Мияки.

<p><em>Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>)</em></p>

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— Водитель иномарки обратился за медицинской помощью, — добавили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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