Машина вылетела с трассы. Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, водитель "шевроле" обратился за медицинской помощью.

В Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения на трассе автомобиля ВАЗ 15-й модели и Chevrolet Niva. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, жертвами ДТП стали водитель ВАЗ и три его пассажирки.

Инцидент произошёл около 9:00 (7:00 мск) в Бижбулякском районе, на 25-м километре автодороги Бижбуляк — Мияки.

— Водитель иномарки обратился за медицинской помощью, — добавили в Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.