Володин призвал помнить о страшных испытаниях для ленинградцев в годы блокады

Спикер подчеркнул, что подвиг жителей города на Неве навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира.

События в блокадном Ленинграде важно помнить и память о них передать следующим поколениям, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Слова политика цитирует его пресс-служба.

— Важно помнить и передать следующим поколениям правду о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю защитников и жителей города на Неве, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем, — сказал Володин.

Парламентарий подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется примером мужества и героизма для всего мира. Россияне никогда не должны забывать о той цене, которую заплатили ленинградцы и его защитники за мир и свободу.

Напомним, блокада Ленинграда была прорвана ещё 18 января 1943 года, однако полностью её разрушить удалось только 27 января 1944 года. Данные о погибших в городе за этот период разнятся. Историки называют цифры от 400 тысяч до полутора миллиона человек. Сегодня в Санкт-Петербурге состоялся парад, посвящённый 75-летию снятия блокады.