Пропасть в 75 лет. Блокадный Ленинград и современный Петербург сравнили на фото

Активисты совместили чёрно-белые архивные снимки, на которых запечатлены разруха, голод и смерть, с изображениями мирного неба и смеющихся горожан, снятыми в 2019 году.

В честь 75-летия снятия блокады Ленинграда добровольцы запустили фотопроект "BLOKADA 75" в "Инстаграме", в рамках которого сравнили осаждённый город на Неве и современный Петербург. О цели акции Лайфу рассказали организаторы.

Активисты показали огромный контраст, сопоставив уникальные архивные кадры знаковых мест города, снятые во время осады, со снимками тех же локаций, но уже 2019 года.

— Разруха, голод и смерть на чёрно-белых снимках сменяются изображениями мирного неба и смеющихся горожан... Цель нашего проекта — напомнить о невероятном мужестве и стойкости ленинградцев, переживших блокаду. И показать, какой ценой далась жителям города победа в войне, — отмечают организаторы.

Одним из знаковых является снимок стены дома № 14 по Невскому проспекту с предупреждением о повышенной опасности при артобстреле. Сейчас там установлена мемориальная табличка как символ великого подвига Ленинграда и его жителей.

Активисты выразили надежду, что фотопроект "BLOKADA 75" станет напоминанием о страшных 872 днях блокады.

Сегодня на Дворцовой площади Санкт-Петербурге проходит парад, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда. Лайф ведёт прямую трансляцию.