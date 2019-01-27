Глава СПЧ Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет

Марине Юденич не понравилась идея восстановить исторический квартал Королёва за счёт государственных средств.

Глава Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич упрекнула россиян в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Видео с её заявлением в ходе встречи с жителями Королёва было опубликовано во "ВКонтакте".

В ходе встречи было озвучено предложение восстановить исторический квартал города с помощью федерального бюджета. На это Юденич возмутилась, сказав, что люди не вкладывают в "этот бюджет".

— Ребят, вы так легко говорите: "А давайте из бюджета возьмём столько, а давайте возьмем столько..." Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать? — сказала она.

На это из зала посыпались реплики о том, что граждане платят налоги. Юденич на это ответила: "Я знаю, мы налоги платим".