Стала известна точная дата выхода новых "Охотников за привидениями"

Предыдущая комедийная кинолента о борцах с паранормальными явлениями вышла в 2016 году.

Мировая премьера четвёртого фильма "Охотники за привидениями"состоится 10 июля 2020 года. Об этом сообщает издание Deadline.

Первая часть комедии вышла в прокат ещё в 1984 году, продолжение выпустили в 1989 году. Кинолента стала лидером проката, завоевала премию BAFTA и получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2016 году вышла одноимённая комедия, где все главные роли исполнили женщины. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников за привидениями".