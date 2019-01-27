Стала известна точная дата выхода новых "Охотников за привидениями"

Мировая премьера четвёртого фильма "Охотники за привидениями"состоится 10 июля 2020 года. Об этом сообщает издание Deadline.
Первая часть комедии вышла в прокат ещё в 1984 году, продолжение выпустили в 1989 году. Кинолента стала лидером проката, завоевала премию BAFTA и получила номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".
В 2016 году вышла одноимённая комедия, где все главные роли исполнили женщины. Новая картина станет продолжением оригинальных "Охотников за привидениями".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени